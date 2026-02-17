Capa Jornal Amazônia
Investigadores dizem que espectador matou atirador e interrompeu ataque em partida de hóquei

Estadão Conteúdo

Um homem atirou contra pessoas que estavam assistindo a um jogo de hóquei em Rhode Island, matando duas e ferindo outras três, em um ataque que foi interrompido quando um espectador interveio e disparou contra o autor dos tiros, disseram as autoridades.

Investigadores falaram com quase 100 testemunhas até a noite de segunda-feira, 16, enquanto tentam juntar o que aconteceu mais cedo na Arena Dennis M. Lynch em Pawtucket, a poucos quilômetros de Providence, nordeste dos EUA.

"Parece que este foi um evento direcionado, que pode ser uma disputa familiar", disse a chefe de polícia da cidade de Pawtucket Tina Gonçalves. As autoridades disseram que as duas pessoas que morreram eram adultas, mas não divulgaram as identidades das vítimas.

Gonçalves disse que o atirador era um funcionário ativo na General Dynamics Bath Iron Works, um estaleiro em Bath, Maine, que tem contratos com a Marinha dos EUA, disse David Hench, um porta-voz do estaleiro, na terça-feira. Hench não respondeu imediatamente a perguntas sobre o cargo do homem ou quanto tempo ele trabalhou no estaleiro.

O tiroteio de segunda-feira ocorreu quase dois meses depois que Rhode Island foi abalado por um tiroteio na Universidade Brown que deixou dois estudantes mortos e feriu outros nove, além de um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. As autoridades mais tarde encontraram Claudio Neves Valente, de 48 anos, morto por um ferimento de bala autoinfligido em uma instalação de armazenamento em New Hampshire.

"Nosso estado está de luto novamente", disse o governador de Rhode Island, Dan McKee, em um comunicado. "Como governador, pai e ex-treinador, meu coração se parte pelas vítimas, famílias, estudantes e todos impactados pelo devastador tiroteio na Lynch Arena em Pawtucket."

