Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Diretora do Louvre admite 'terrível falha' na segurança e diz que ofereceu renúncia do cargo

A fuga foi realizada em motocicletas pelo centro de Paris.

Estadão Conteúdo

A diretora do Louvre, Laurence des Cars, reconheceu nesta quarta-feira, 22, a "terrível falha" na segurança do museu após o surpreendente roubo à luz do dia das Joias da Coroa francesa. Ela afirmou ainda que ofereceu sua renúncia do cargo - o que foi recusado pelo ministro da Cultura. Fechado desde o ocorrido, o museu reabriu pela manhã.

Em testemunho ao Senado francês, a diretora disse que o Louvre tinha uma prejudicial falta de câmeras de segurança e outras "fraquezas" expostas pelo roubo de domingo, 19.

"Hoje estamos vivendo uma terrível falha no Louvre, pela qual assumo minha parte da responsabilidade", disse ela.

VEJA MAIS

image Quem roubou a Mona Lisa? Passado assombra a segurança do Louvre
Novo assalto a joias reais no Louvre reacende debate sobre segurança e revive o furto histórico da obra de Leonardo da Vinci em 1911

image Roubo no Louvre: casal brasileiro descreve momentos de correria após invasão
Ladrões invadiram o local e roubarem joias do século 19 na manhã de domingo (19310)

image Roubo cinematográfico no Louvre: veja tudo que se sabe sobre o assalto a joias inestimáveis
O grupo estava armado. Porém, não há relatos de feridos até o momento.

Por que roubar o Louvre? Tem mais a ver com pedras preciosas do que com arte A polícia continua as buscas pelo grupo de quatro criminosos que realizaram o roubo na galeria Apollo. As autoridades dizem que os ladrões passaram menos de quatro minutos dentro do Louvre no domingo de manhã. Um elevador de carga foi movido para a fachada voltada para o Sena, uma janela foi forçada e duas vitrines foram quebradas.

A fuga foi realizada em motocicletas pelo centro de Paris. Os alarmes foram acionados, atraindo agentes para a galeria e forçando os ladrões a fugirem.

As joias têm um valor estimado de 88 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 550,2 milhões, segundo anunciado pela promotora Laure Beccuau na terça-feira, 21.

"O curador do Louvre estimou os danos em 88 milhões de euros", uma quantia "extremamente impressionante", mas que "não é de forma alguma paralela ou comparável aos danos históricos", acrescentou a promotora à rádio RTL.

*Com informações das agências internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PARIS

LOUVRE

INVASÃO

ROUBO

REABERTURA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump demonstrou interesse em reunião com Lula, possivelmente na Malásia, diz imprensa dos EUA

22.10.25 12h39

MUNDO

Franqueada do Burger King entra em recuperação judicial com dívida de R$ 199 milhões

Nos Estados Unidos (EUA), a Consolidated Burger Holdings (CBH) está com quatro unidades em falência

22.10.25 10h08

Lula chega à Indonésia para giro asiático e reunião com Trump

22.10.25 8h57

POLÍTICA

Não há divergência entre Lula e Trump sobre a Venezuela, afirma Alckmin

O presidente em exercício afirmou ainda que o governo brasileiro tem defendido o multilateralismo e o livre-comércio

22.10.25 8h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda