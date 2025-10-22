Capa Jornal Amazônia
Franqueada do Burger King entra em recuperação judicial com dívida de R$ 199 milhões

Nos Estados Unidos (EUA), a Consolidated Burger Holdings (CBH) está com quatro unidades em falência

Lívia Ximenes
fonte

Dívida do Burker King nos EUA não deve impactar operações no Brasil (Reprodução)

A rede de fast-food Burger King entrou em recuperação judicial com uma dívida de US$ 37 milhões nos Estados Unidos (EUA). O valor, equivalente a R$ 199 milhões, acumula o débito da Consolidated Burger Holdings (CBH), franqueada da marca na Flórida e Geórgia. No total, quatro unidades declararam falência.

A CBH recorreu ao Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA em abril de 2025. Conforme o documento, empresas podem reorganizar as finanças, renegociar dívidas e revisar contratos enquanto mantém pontos operantes. A Burger King Corporation é um dos principais credores da CBH, que deve US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 12,9 milhões).

Caso o financiamento de emergência não seja aceito, funcionários podem perder os empregos, como ação de redução de custos. Em último caso, as 57 lojas abertas devem ser fechadas. As dívidas não têm possibilidade de impactar as operações do Burger King no Brasil.

