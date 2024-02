Kid Bengala estrela propaganda do Burger King e causa polêmica: 'não cabe na boca'

Kid Bengala, ex-ator pornô super famoso no país, estrelou uma campanha do Burger King para lá de ousada, o que causou polêmica na web entre os internautas. Na promoção, ele se apresenta como um "especialista em tamanho", uma clara referência ao órgão genital dele que o tornou famoso.

No vídeo, ele diz que tem "propriedade para falar do exagero do tamanho", ao anunciar a nova promoção da rede de fast food sobre o sanduíche Whopper.

Ainda na gravação, ele reage ao tentar morder o sanduíche: "Espera aí, não tá valendo ainda, não! Porque o negócio é grande e não cabe na minha boca... Isso é vingança! É vingança!". Ele ainda conclui: "Quem disse que tamanho não é documento, nunca viu esse exagero".

Nas redes sociais, a campanha dividiu opiniões entre os internautas. “Burger King tem o melhor marketing. Eles não gastam muito e conseguem um alcance gigante”, publicou um internauta. “É a coisa mais vergonha alheia e horrível que você vai ver hoje”, "Mundo de ponta cabeça", "Se uma criança perguntar quem é esse cara, responderemos o quê?" e "O Burger King faz de tudo por like" foram alguns dos comentários.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão, do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno