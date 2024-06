Dona do Burger King anuncia compra da rede Starbucks no Brasil

A operadora do Burger King no Brasil, Zamp, anunciou nesta quinta-feira (6), a compra da operação brasileira de lojas da rede de cafeterias norte-americana Starbucks. O preço base acordado foi de R$ 120 milhões, segundo comunicado divulgado pela empresa ao mercado.

Em nota, a Zamp afirmou que a efetivação do negócio ainda "depende da análise e da autorização do Judiciário, que transita o processo de recuperação judicial da operadora da rede de cafeterias no Brasil" e o valor continua sujeito a ajustes para refletir, dentre outros, a quantidade de lojas efetivamente adquirida e o nível de estoque na data do fechamento.



Além disso, ainda é preciso aguardar a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a assinatura definitiva da Starbucks Corporation, com quem a dona do Burger King chegou a um acordo quanto a "termos e condições dos principais contratos que deverão ser celebrados para a exploração da marca e desenvolvimento das operações Starbucks no território brasileiro".

A SouthRock, que operava a rede de cafeterias no Brasil, pediu recuperação judicial no final do ano passado. A empresa lista cerca de 140 lojas da marca norte-americana no Brasil.

Por hora, a Zamp acertou um acordo com a Starbucks Corporation quanto aos termos e condições dos principais contratos para a exploração da marca e desenvolvimento das operações da Starbucks no Brasil.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)