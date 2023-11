Dona de Starbucks e Subway no Brasil entra com pedido de recuperação judicial; justiça nega

Na terça-feira (31) a SouthRock Capital, operadora de marcas como Starbucks, Subway e Eataly no Brasil, entrou com pedido de recuperação judicial na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo. O valor da ação é de R$ 1,8 bilhão.

Em nota, a SouthRock comunicou que entrou com o pedido de recuperação judicial “para proteger financeiramente algumas de suas operações no Brasil”, seus colaboradores e consumidores.



A empresa cita desafios econômicos resultantes da pandemia, inflação e juros elevados, como fatores que agravaram a situação de "todos os varejistas, incluindo a SouthRock”.



Segundo o fundo de investimentos, a medida foi adotada em conjunto a decisões estratégicas “para ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica”.



Porém, a Justiça de São Paulo negou pedido da SouthRock para antecipar efeitos da recuperação judicial. O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), disse que só vai analisar o pedido da empresa após laudo para verificar a real condição financeira da companhia



