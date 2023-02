Casal paga R$ 20 mil por engano em dois cafés no Starbucks; entenda o caso

Uma família viveu um sufoco depois que decidiu comprar dois cafés no Starbucks. Isso porque a atendente digitou o valor errado. Ao invés de colocar algo em torno de US$ 10, cerca de R$ 50 reais, o casal desembolsou US$ 4.456, o equivalente a R$ 20 mil. O pai, a mãe e os quatro filhos também não puderam viajar depois já que negativou a conta bancária do casal. O caso aconteceu no dia 7 de janeiro, nos Estados Unidos.

Tudo iniciou quando o casal pediu um café gelado e um frappuccino de caramelo, como de costume, na cidade de Tusa, em Oklahoma. O erro não foi percebido na hora, só dias depois quando o cartão da mulher foi recusado no shopping. A esposa decidiu entender melhor o caso no banco e reportaram para a cafeteria.

Para resolver a questão, a cafeteria enviou um cheque no valor da cobrança, mas o valor não caiu e a família continuou com o cartão bloqueado. Para completar a situação, a família O’Dell não conseguiu embarcar de férias para a Tailândia e as passagens não eram reembolsáveis.

Um porta voz da empresa repassou a culpa ao homem e falou sobre um enorme gorjeta que confundiu o sistema. A acusação negou e disse que havia sido informado de que o erro tinha ocorrido devido a um problema na rede do próprio estabelecimento