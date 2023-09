Em campanha do Burger King, Larissa Manoela brinca com disputa por patrimônio

A atriz Larissa Manoela é a cara da nova campanha da rede de fast food Burger King, onde brinca com os problemas relacionados aos pais quanto ao seu patrimônio.

No comercial publicitário, a atriz conta que está ali porque “todo mundo só fala disso agora”, fazendo referência aos milhares de comentários que surgiram nas redes sociais depois que a denúncia dela foi ao ar em agosto, no Fantástico.

Em seguida, ela muda a direção e fala sobre a promoção do Burger King, que está ofertando dois hambúrgueres por R$ 25, ironizando a briga que teve com os pais, dizendo: "Eu não vou dividir com ninguém. Eu que comprei. O dinheiro é meu".

VEJA MAIS

Segundo a vice-presidente de marketing e vendas da ZAMP (empresa máster franqueada do BK no Brasil), Juliana Cury, a escolha por Larissa Manoela foi natural. "Somos uma marca reconhecida por ser irreverente, bem-humorada e antenada. E nada mais a nossa cara do que trazer a Larissa Manoela para estampar nossa campanha que representa um ícone da história das ofertas do BK", comenta a executiva.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com