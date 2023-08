Larissa Manoela gravava pais para reunir provas de abusos emocionais, diz colunista

Larissa Manoela teria muitas provas dos abusos emocionais dos pais Silvana Taques e Gilberto Elias. A divulgação de novos áudios no último domingo (20), no programa Fantástico, que mostram a relação conflituosa seria apenas uma parte das provas que a jovem atriz juntou ao longo dos últimos anos.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, antes de cortar relações Larissa começou gravar tudo o que era conversado com Silvana e Gilberto. A atriz reuniu provas sobre o rumo de seu dinheiro e o abuso emocional sofrido.

Larissa Manoela faz terapia há anos por conta dos traumas da relação com os pais em casa. Como forma de se prevenir sobre o que aconteceria ao contrariar os desejos de Silvana e Gilberto, a atriz passou a gravar as conversas em casa e anotar todas as informações.

Fontes de Pasim informaram que o abuso emocional sofrido por Larissa vinha ocorrendo há muito tempo. Por ser filha única, ela não tinha muitas pessoas que testemunhassem os acontecimentos, sobretudo em relação ao que acontecia dentro de casa. Ela então gravou para ter provas e se proteger.

A fonte diz que os pais queriam exercer uma ordem à força em Larissa, e muitas vezes de forma agressiva. O controle excessivo dos pais se dava desde a maneira como Larissa deveria se comportar, passando por interferências na vida amorosa e até mesmo na escolha de amizades. Larissa era obrigada a se afastar de pessoas da noite para o dia por ordem dos pais.