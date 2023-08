Larissa Manoela expõe print de conversa polêmica com a mãe: 'vai à m*rda'

Na noite de domingo (20) foi ao ar a segunda parte da entrevista de Larissa Manoela ao "Fantástico", que mostrou mais detalhes sobre a relação familiar da atriz. Dessa vez, ela trouxe à tona uma mensagem que recebeu de sua mãe, Silvana Taques, durante o Natal no ano passado.

Em mais uma tentativa de reconciliação, Larissa teria enviado uma longa mensagem à sua mãe. "Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba", assim começa o texto.

"Tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha. Meu desejo é que nessa virada, Jesus renasça no seu coração. Assim como ele renasce todos os anos no Natal", continua o texto. "Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser. Uma linda noite de Natal", finaliza a atriz com um emoji de coração.

No entanto, o que poderia ser um momento para fazerem as pazes, acabou tomando um rumo inesperado. Silvana responde a mensagem natalina com um palavrão nada amigável. "Vai à m*rda, vai? Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também", diz a mãe de Larissa no print revelado durante a reportagem.

De acordo com o Fantástico, tanto Silvana, quanto o advogado que representa os pais, foram procurados para esclarecer os acontecimentos. No entanto, os dois decidiram não se pronunciar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)