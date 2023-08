Larissa Manoela volta ao 'Fantástico' para expor mais situações do conflito com os pais

Neste domingo, 20, o "Fantástico", da Globo, exibe uma nova reportagem sobre o rompimento empresarial e pessoal da cantora e atriz Larissa Manoela com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, que administravam a carreira da artista desde os 4 anos de idade.

Em novas entrevistas, a advogada de Larissa afirma: "Ela (atriz) se surpreende verificando que tinham várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais. (...) Uma soma superior a R$ 5 milhões".

Larissa Manoela prestar novas declarações à emissora, como esta: "Descobri que eu estava sem plano de saúde. Que foi cortado".

A mãe de Larissa Manoela deu uma entrevista ao "Domingo Legal", do SBT, que vai ao ar um pouco antes do Fantástico.

Entenda

Após romper relação com os pais, Larissa Manoela abriu uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda da mansão da atriz em Orlando, nos Estados Unidos, o que foi negado por eles. Na entrevista veiculada pelo Fantástico, no domingo, 13, a artista revelou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre os assuntos financeiros da empresa criada para administrar a carreira dela.

Larissa Manoela revelou que recebia apenas uma mesada dos pais e mostrou áudio em que ela aparece pedindo dinheiro aos pais para comprar um milho na praia. Ela também reclamou que os pais mentiram sobre a propriedade da empresa da família, alegando inicialmente que Larissa, o pai e a mãe eram donos de 33% da empresa cada um, mas disse que depois descobriu que, na verdade, ela só possuía 2% da empresa.

Na entrevista anterior, Larissa afirma que decidiu abrir mão dos R$ 18 milhões que estavam em poder dos pais. "Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais", declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa "falta com a verdade" ao dizer que não sabia que possuía somente 2% da empresa. "Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente", diz um trecho do comunicado.