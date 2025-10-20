Capa Jornal Amazônia
Roubo no Louvre: casal brasileiro descreve momentos de correria após invasão

Ladrões invadiram o local e roubarem joias do século 19 na manhã de domingo (19310)

O Liberal
fonte

"Acabou virando quase que uma manada de pessoas correndo, seguindo para a escada rolante para descer para o piso inferior", relata Danilo Carvalho Gomes (Arquivo pessoal / Via G1 Mundo)

O casal brasileiro Karen Ligeiro Schlickmann, 31 anos, e Danilo Carvalho Gomes, 36 anos, que estava no Museu do Louvre quando criminosos invadiram a Galeria de Apolo, contaram os momentos de tensão que vivem no local. Na manhã deste domingo (19/10), criminosos conseguiram fugir com oito peças de valor inestimável da coleção real de pedras preciosas e diamantes da coroa.

Em entrevista ao portal G1 Mundo, o casal contou que aquela era a primeira visita dos dois ao museu. Eles tinham chegado a Paris no dia anterior, para fazer turismo. Segundo Danilo Carvalho, a movimentação estranha começou pouco depois das 9h30 (horário local) — cerca de 4h30 no horário de Brasília — quando perceberam uma correria nas dependências do museu.

"Em poucos segundos, várias pessoas começaram a descer a escada rolante para o piso inferior. Foi tudo muito rápido".

[[(standard.Article) Coroa da imperatriz Eugênia é encontrada danificada perto do Museu do Louvre]]

Galeria de Apolo abriga objetos da coleção real, incluindo pedras preciosas e diamantes que fazem parte do patrimônio do museu. 

“Estávamos no nível 1 do museu indo em direção à sala da Mona Lisa, quando, de repente, percebi uma correria no sentido contrário”, disse Danilo, que alertou a companheira para esperar. O casal observou uma multidão dirigindo-se à escada rolante para descer ao piso inferior. "E aí, realmente, acabou virando quase que uma manada de pessoas correndo, seguindo para a escada rolante para descer para o piso inferior".

Logo depois, os seguranças informaram que não seria possível acessar a área da Mona Lisa. “A gente desceu e começou a gerar uma aglomeração, mas os outros acessos estavam livres. Subimos um piso no lado oposto e fomos visitar a arqueologia da Mesopotâmia. Quando a gente estava passeando, novamente os seguranças vieram e pediram para a gente evacuar. Mas eles estavam aparentemente bem tranquilos, com sorriso no rosto. Naquele momento estava mais calmo”, afirmou Danilo.

O casal relata, ainda, que todos os visitantes foram direcionados para o saguão principal, o que gerou desespero e correria. O local ficou lotado. Preocupados, os brasileiros procuraram o balcão de informações, mas foram informados apenas que o museu seria evacuado. 

Em seguida, as entradas estavam todas fechadas e eles tiveram que esperar no saguão a liberação. "Teve uma hora que eles realmente abriram as portas e a gente pôde sair. Quando a gente estava indo para fora do museu é que vimos muitas polícias com metralhadoras e bem armados”, complementou Karen. Os dois só souberam que se tratava de um roubo quando viram as notícias nas redes sociais

Com mais de 33 mil obras, entre antiguidades, esculturas e pinturas, o Louvre é o museu mais visitado do mundo e abriga. A Galeria de Apolo fica a cerca de 250 metros da sala onde está a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.

