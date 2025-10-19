Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Brasileiros contam como saíram às pressas do Louvre: 'Foi assustador'

"Em poucos segundos, várias pessoas começaram a descer a escada rolante para o piso inferior. Foi tudo muito rápido".

Estadão Conteúdo
fonte

Um casal de brasileiros contou ao Estadão que percebeu uma movimentação incomum pouco depois de chegar ao museu, por volta das 9h30, horário local. (Imagem disponibilizada gratuitamente no Canva)

Os brasileiros Karen Ligeiro Schlickmann, de 31 anos, e Danilo Carvalho Gomes, de 36, estavam no Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo, 19, quando o local foi esvaziado por conta do roubo de joias da Galeria de Apolo. O casal, ambos publicitários, contou ao Estadão que percebeu uma movimentação incomum pouco depois de chegar ao museu, por volta das 9h30, horário local.

"Nós estávamos no primeiro nível do museu, indo em direção à Mona Lisa, quando percebemos uma correria no sentido contrário", contou Danilo. "Em poucos segundos, várias pessoas começaram a descer a escada rolante para o piso inferior. Foi tudo muito rápido".

VEJA MAIS

image Roubo cinematográfico no Louvre: veja tudo que se sabe sobre o assalto a joias inestimáveis
O grupo estava armado. Porém, não há relatos de feridos até o momento.

image Museu do Louvre fecha após invasão e roubo de joias
O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou o episódio como um "grande assalto" e afirmou, em entrevista à rádio France Inter, que a ação durou cerca de sete minutos.

Segundo Karen, os seguranças pediram que os visitantes evacuassem a área da Mona Lisa, sem explicar o motivo. "Eles estavam tranquilos, até com um sorriso no rosto, mas orientaram todo mundo a sair. Descemos para o saguão principal e o espaço começou a encher muito rápido. Ninguém sabia o que estava acontecendo."

O casal chegou a visitar outras salas, entre elas a de arqueologia da Mesopotâmia, antes de novas ordens para deixar o local. "Voltamos para o saguão e já estava uma grande aglomeração. A polícia começou a entrar, ouvimos sirenes, e fomos até o balcão de informações. A resposta foi apenas: Não podemos dizer nada, o museu será evacuado", relatou Danilo.

"Perguntei se estávamos seguros e a atendente disse: Sim, vocês estão seguros, mas o museu vai fechar", acrescentou Karen.

De acordo com o casal, a saída foi feita de forma ordenada. "As lojas internas ainda funcionavam, mas as portas estavam fechadas. Quando saímos, vimos muitos policiais e depois, já na saída, agentes com armamento pesado, parecendo militares. Havia sirenes, turistas perdidos e muita confusão", descreveu Karen.

Foi apenas do lado de fora que eles descobriram o que havia ocorrido. "Ninguém falou em roubo lá dentro. Só depois, olhando o Twitter e as notícias, vimos que tinha sido um assalto. A ministra da Cultura confirmou que estava no local. Aí entendemos o motivo de tudo", disse Danilo.

Karen relatou ainda que uma outra brasileira teria comentado em uma rede social que estava na sala das joias no momento do roubo. "Ela contou que ouviu barulhos de motosserra e portas sendo arrombadas antes da evacuação começar. Disse que foi muito assustador."

"Agora estamos tentando entender se o museu vai reabrir amanhã e se poderemos usar o ingresso. Infelizmente, nosso programa de hoje ficou incompleto", concluiu Karen.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paris

Louvre

invasão

roubo

brasileiros

relatos
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Roubo cinematográfico no Louvre: veja tudo que se sabe sobre o assalto a joias inestimáveis

O grupo estava armado. Porém, não há relatos de feridos até o momento.

19.10.25 11h38

investigação

Museu do Louvre fecha após invasão e roubo de joias

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou o episódio como um "grande assalto" e afirmou, em entrevista à rádio France Inter, que a ação durou cerca de sete minutos.

19.10.25 9h42

Israel diz que Hamas violou cessar-fogo e afirma que responderá aos ataques

19.10.25 9h39

EXECUÇÃO

Colômbia: Petro acusa EUA de violar soberania e matar pescador no Caribe

Na publicação, Petro pede explicações dos EUA pela ação.

19.10.25 9h39

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda