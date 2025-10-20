Capa Jornal Amazônia
Quem roubou a Mona Lisa? Passado assombra a segurança do Louvre

Novo assalto a joias reais no Louvre reacende debate sobre segurança e revive o furto histórico da obra de Leonardo da Vinci em 1911

Pintura de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa (La Gioconda) (Francesco Zivoli / Unsplash)

O Museu do Louvre, em Paris, voltou ao centro das atenções após o roubo de joias inestimáveis da realeza francesa, ocorrido neste fim de semana na Galeria de Apolo. A ação, realizada em poucos minutos, expôs novamente fragilidades na segurança do maior museu do mundo — o mesmo que, há mais de um século, viveu o furto mais famoso da história da arte: o roubo da Mona Lisa, em 1911.

O dia em que a Mona Lisa desapareceu

Na manhã de 21 de agosto de 1911, o pintor italiano Vincenzo Peruggia, ex-funcionário do Louvre, aproveitou o fechamento do museu para manutenção e retirou o quadro de Leonardo da Vinci da parede do Salão Carré. Escondida sob o casaco, a obra deixou o prédio sem alarde. O desaparecimento só foi notado no dia seguinte, quando a moldura vazia foi encontrada.

O caso gerou comoção mundial. Por mais de dois anos, a pintura foi dada como perdida, e até nomes como Pablo Picasso e Guillaume Apollinaire chegaram a ser investigados. O mistério terminou apenas em 1913, quando Peruggia tentou vender o quadro a um antiquário em Florença e acabou preso.

Antes do roubo, a Mona Lisa já era uma obra admirada, mas o crime a transformou em símbolo global da arte. A exposição do espaço vazio no Louvre atraiu multidões, e o retorno do quadro, em janeiro de 1914, foi celebrado como um evento nacional. O episódio impulsionou novas medidas de segurança e levou à instalação do vidro protetor que hoje cerca a obra.

Roubo recente repete alerta histórico

Mais de um século depois, o novo assalto no Louvre — que levou joias da coroa, como a da imperatriz Eugênia — reacende o debate sobre vulnerabilidades na proteção do acervo. Apesar dos avanços tecnológicos, o caso mostra que nem mesmo os sistemas modernos impedem a ação de criminosos em ambientes de alto valor histórico e cultural.

Comparativo entre os roubos

  • Roubo da Mona Lisa (1911): autor único, ação simples, motivação patriótica.
  • Roubo das joias (2025): grupo coordenado, uso de ferramentas especializadas, motivação financeira.
