Onde ver os filmes sobre Carlo Acutis, o 'santo millennial'?

Atualmente, há dois documentários que contam a história de Acutis disponíveis no Brasil

Estadão Conteúdo

Conhecido como o padroeiro da internet, Carlo Acutis será canonizado neste domingo, 7, em cerimônia presidida pelo papa Leão XIV. Nascido em 1991, em Londres, e morto em 2006, vítima de leucemia, Acutis será o primeiro santo millennial. Sua a trajetória já foi retratada em documentários e está prestes a se tornar um filme de ficção.

Atualmente, há dois documentários que contam a história de Acutis disponíveis no Brasil. Em O Céu Não Pode Esper@r, de 2023, a própria mãe do jovem compartilha as memórias e os momentos que revelam sua espiritualidade. O projeto é dirigido pelo jornalista espanhol José María Zavala e conta com imagens de arquivo e reencenações da vida de Carlo.

O filme está disponível para aluguel e compra no Prime Video, respectivamente por R$ 3,90 e R$ 9,90. Um segundo documentário, mais curto, está disponível gratuitamente na CNPlus, plataforma de streaming da Canção Nova. O filme Milagre Eucarístico de Santarém e Carlo Acutis detalha a devoção de Acutis e sua visão sobre a Eucaristia. O material também se aprofunda no milagre eucarístico de Santarém, Portugal, ocorrido no século 13.

Filme de ficção a caminho

Além destes, um longa-metragem fictício sobre Carlo Acutis encerrou as filmagens recentemente nos Estados Unidos. O ator mexicano Antonio Mauri interpreta o protagonista em Kit de Santidade: O Caminho para Deus de Carlo Acutis. Sua mãe, Antonia Salzano, também é colaboradora do projeto.

O filme ainda não ganhou data de estreia no Brasil.

