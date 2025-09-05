Quem é Carlo Acutis? O influencer católico do século XXI que será canonizado neste domingo (7)

Reconhecido como o padroeiro da internet, o jovem italiano Carlo Acutis decidiu unir a sua paixão pela internet e pelo catolicismo para criar um site de evangelização aos 11 anos. O beato, que será canonizado neste domingo (7) pelo Papa Leão XIV, utilizou a plataforma em vida para catalogar milagres eucarísticos com o propósito de inspirar mais pessoas a seguirem no caminho cristão e, trazer assim, ainda mais almas para Deus.

O futuro santo teve uma breve vida terrena, ele nasceu no ano de 1991, na Inglaterra, e morreu com apenas 15 anos em 12 de outubro de 2006, diagnosticado com Leucemia. Mesmo possuindo pouco tempo de vida, o jovem sempre demonstrou o seu amor pela Igreja Católica e pela computação, o que é reconhecido até os dias atuais pelo site criado por ele ainda estar ativo na internet.

Milagres de Carlo Acutis

O processo de canonização de Carlo Acutis começou a ganhar forças no Vaticano após alguns milagres atribuídos à intercessão do jovem italiano após sua morte. O primeiro foi a cura de uma criança brasileira que tocou em uma roupa coberta de sangue dele em 12 de outubro de 2010, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Já o segundo milagre ocorreu fora do Brasil, na Costa Rica, em que o beato ajudou na recuperação de uma jovem após um acidente de bicicleta em 2022. De acordo com informações do portal Vatican News, a mulher foi identificada como Valeria e estava internada com poucas chances de sobrevivência, mas foi curada completamente após a mãe dela rezar na tumba de Acutis, em Assis, na Itália.

Confira as frases mais conhecidas de Carlo Acutis

"A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu" "Quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos semelhantes a Jesus." "Existem pessoas que sofrem muito mais do que eu. Ofereço todo o sofrimento que terei de sofrer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja" "A felicidade é olhar para Deus, a tristeza é olhar para si mesmo" "Estar sempre unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida" "Peçam continuamente ajuda ao vosso anjo da guarda. O vosso anjo da guarda tem de se tornar o vosso melhor amigo" "Todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem como fotocópias" "A única coisa que devemos pedir a Deus em oração é o desejo de ser santos" "A verdade é uma pessoa: Jesus Cristo" "A santidade não é para poucos, mas um chamado de todos".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)