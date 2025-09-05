Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Quem é Carlo Acutis? O influencer católico do século XXI que será canonizado neste domingo (7)

Os milagres do jovem italiano foram reconhecidos pelo Papa Francisco

Victoria Rodrigues
fonte

A canonização de Carlo Acutis será realizada no Vaticano em 7 de setembro de 2025. (Foto: Reprodução)

Reconhecido como o padroeiro da internet, o jovem italiano Carlo Acutis decidiu unir a sua paixão pela internet e pelo catolicismo para criar um site de evangelização aos 11 anos. O beato, que será canonizado neste domingo (7) pelo Papa Leão XIV, utilizou a plataforma em vida para catalogar milagres eucarísticos com o propósito de inspirar mais pessoas a seguirem no caminho cristão e, trazer assim, ainda mais almas para Deus.

O futuro santo teve uma breve vida terrena, ele nasceu no ano de 1991, na Inglaterra, e morreu com apenas 15 anos em 12 de outubro de 2006, diagnosticado com Leucemia. Mesmo possuindo pouco tempo de vida, o jovem sempre demonstrou o seu amor pela Igreja Católica e pela computação, o que é reconhecido até os dias atuais pelo site criado por ele ainda estar ativo na internet.

Milagres de Carlo Acutis

O processo de canonização de Carlo Acutis começou a ganhar forças no Vaticano após alguns milagres atribuídos à intercessão do jovem italiano após sua morte. O primeiro foi a cura de uma criança brasileira que tocou em uma roupa coberta de sangue dele em 12 de outubro de 2010, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Já o segundo milagre ocorreu fora do Brasil, na Costa Rica, em que o beato ajudou na recuperação de uma jovem após um acidente de bicicleta em 2022. De acordo com informações do portal Vatican News, a mulher foi identificada como Valeria e estava internada com poucas chances de sobrevivência, mas foi curada completamente após a mãe dela rezar na tumba de Acutis, em Assis, na Itália.

VEJA MAIS

image Carlo Acutis: Vaticano pendura imagem do beato millennial na Basílica de São Pedro
Ele foi beatificado em 2020 após a Igreja reconhecer que ele teria intermediado um milagre de cura de uma criança brasileira

image Canonização de Carlo Acutis: Papa Leão XIV vai declarar 1º santo millennial neste domingo (7)
Jovem conhecido como “padroeiro da internet” tem milagre reconhecido em Campo Grande (MS); canonização será a primeira do novo papado

image Papa Francisco aprova canonização do 'padroeiro da internet', Carlo Acutis
O italiano se tornou o primeiro da geração "millenial" a ser feito santo pelo Vaticano.

Confira as frases mais conhecidas de Carlo Acutis

  1. "A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu"
  2. "Quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos semelhantes a Jesus."
  3. "Existem pessoas que sofrem muito mais do que eu. Ofereço todo o sofrimento que terei de sofrer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja"
  4. "A felicidade é olhar para Deus, a tristeza é olhar para si mesmo"
  5. "Estar sempre unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida"
  6. "Peçam continuamente ajuda ao vosso anjo da guarda. O vosso anjo da guarda tem de se tornar o vosso melhor amigo"
  7. "Todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem como fotocópias"
  8. "A única coisa que devemos pedir a Deus em oração é o desejo de ser santos"
  9. "A verdade é uma pessoa: Jesus Cristo"
  10. "A santidade não é para poucos, mas um chamado de todos".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carlo Acutis

santo millennial

beato

milagres eucaristicos

canonização
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

tragédia

Elevador da Glória: maioria das vítimas mortas em descarrilamento em Lisboa era estrangeira

Três brasileiros ficaram feridos no acidente

05.09.25 10h38

POLÊMICA

Casal paga R$ 270 mil por óvulos de modelo para evitar filhos 'feios'

O casal já têm dois filhos, de 3 e 4 anos, e afirmou que, na escolha da doadora, a beleza foi mais importante que a inteligência.

05.09.25 10h19

'Instinto Animal'

VÍDEO: Homem é perseguido e atacado por peru após sair de casa para trabalhar

O episódio aconteceu em um estacionamento de Nova York, nos EUA

05.09.25 10h07

Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a 'mais profunda e sombria' China, diz Trump

05.09.25 9h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda