Papa Francisco aprova canonização do 'padroeiro da internet', Carlo Acutis

O beato Carlo Acutis teve sua canonização reconhecida pelo Papa Francisco nesta segunda-feira (1º). Conhecido como "padroeiro da internet", o italiano se tornou o primeiro da geração "millenial" a ser feito santo pelo Vaticano.

Acutis morreu de leucemia aos 15 anos, em outubro de 2006. Ele foi beatificado em 2020 e tem dois milagres atribuídos a si, um deles, inclusive, no Brasil, realizado no Estado do Mato Grosso do Sul.

VEJA MAIS:



A canonização foi aprovada pelo Papa em reunião do Colégio de Cardeais, nesta segunda. Um relatório apresentado pelo Cardeal Marcelo Semeraro durante o encontro descreveu Acutis como "acolhedor e carinhoso com os mais pobres, e ajudava os sem-teto, os necessitados e os imigrantes com o dinheiro que economizava de sua mesada semanal."



De acordo com o Vatican News, Carlo Acutis provavelmente será proclamado santo durante o Jubileu de 2025. O jubileu é uma comemoração religiosa da Igreja Católica celebrada em Ano Santo a cada 25 anos.

Quem foi Carlos Acutis?

Fiel leigo, Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra. Ele mudou-se com os pais para a Itália durante a infância, quando se aproximou do catolicismo. Morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, em Monza, na Itália. Seu corpo foi preservado com roupas informais. Por isso, é chamado como o "primeiro beato de tênis e calça jeans".

Acutis recebeu o título de "padroeiro da internet" porque usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto.

Após ser diagnosticado com leucemia, Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, dia da Nossa Senhora Aparecida, considerada pela igreja católica a padroeira do Brasil.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)