Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Canonização de Carlo Acutis: Papa Leão XIV vai declarar 1º santo millennial neste domingo (7)

Jovem conhecido como “padroeiro da internet” tem milagre reconhecido em Campo Grande (MS); canonização será a primeira do novo papado

Hannah Franco
fonte

Canonização de Carlo Acutis será neste domingo (7); veja quem é o 1º santo millennial. (Foto: www.vaticannews.va)

A canonização de Carlo Acutis, conhecido mundialmente como o "padroeiro da internet", será realizada neste domingo (7/9), no Vaticano. A cerimônia histórica será conduzida pelo papa Leão XIV, marcando a primeira canonização do seu pontificado e transformando Acutis no primeiro santo da geração millennial.

A data foi confirmada pelo site oficial do Vaticano e acontece após o adiamento do evento, que estava inicialmente previsto para abril, mas foi suspenso devido à morte do papa Francisco, em julho de 2024.

VEJA MAIS

image Papa Francisco aprova canonização do 'padroeiro da internet', Carlo Acutis
O italiano se tornou o primeiro da geração "millenial" a ser feito santo pelo Vaticano.

image Padroeiro da internet: conheça a história de Carlo Acutis, o 'santo blogueiro'
O jovem de 15 anos foi beatificado pela Igreja Católica, em 2020, após a morte em 2006. Vídeo contando a história do 'santo' viralizou no TikTok. Se ainda estivesse vivo, Carlo estaria com 32 anos

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo nasceu em 1991, em Londres, mas viveu a maior parte da vida em Milão, na Itália. Faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante. Mesmo jovem, tornou-se conhecido por sua vida de fé, caridade e uso da tecnologia para evangelização.

Católico devoto, Carlo criou um site dedicado a catalogar milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Por isso, passou a ser chamado de “padroeiro da internet”. Desde pequeno, distribuía alimentos e roupas a pessoas em situação de rua e ajudava colegas com dificuldades nos estudos.

“Ele ajudava as crianças que tinham dificuldades nos estudos, que eram vítima de bullying, fazia apostolado com os velhos, com os doentes, com os deficientes, servia em cozinhas comunitárias, dedicava-se ao ensino do catecismo,” contou a mãe Antonia Salzan, em entrevista ao Fantástico.

Para que um beato seja canonizado, a Igreja Católica exige o reconhecimento de dois milagres realizados por intercessão do candidato. No caso de Carlo Acutis, os dois já foram oficialmente validados pelo Vaticano.

image O corpo do jovem está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, na Itália. (Foto: Reprodução/Vatican News)

Milagre no Brasil

O primeiro milagre atribuído a Carlo ocorreu no Brasil, em Campo Grande (MS). Em 2010, o garoto Matheus Vianna, então debilitado por uma doença congênita rara chamada pâncreas anular, tocou em uma vestimenta com sangue de Carlo durante uma missa celebrada na Paróquia São Sebastião. Pouco tempo depois, ele foi considerado curado.

“O garoto estava raquítico e tinha problemas sérios de saúde. Logo após tocar a vestimenta, ele foi curado”, declarou o padre Marcelo Tenório, responsável por levar a vestimenta para o altar na época. Esse milagre foi reconhecido pelo Vaticano em 2020 e permitiu a beatificação de Carlo Acutis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump diz que EUA atiraram em embarcação que saiu da Venezuela carregada de drogas

02.09.25 21h03

Rubio: EUA conduziram ataque a navio de drogas que havia partido da Venezuela

02.09.25 18h38

Macron: decisão dos EUA de não conceder vistos a oficiais palestinos é "inaceitável"

02.09.25 17h48

Trump nega rumores sobre estado de saúde e fala em mandar Guarda Nacional à Chicago

02.09.25 16h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda