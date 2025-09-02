Canonização de Carlo Acutis: Papa Leão XIV vai declarar 1º santo millennial neste domingo (7)

A canonização de Carlo Acutis, conhecido mundialmente como o "padroeiro da internet", será realizada neste domingo (7/9), no Vaticano. A cerimônia histórica será conduzida pelo papa Leão XIV, marcando a primeira canonização do seu pontificado e transformando Acutis no primeiro santo da geração millennial.

A data foi confirmada pelo site oficial do Vaticano e acontece após o adiamento do evento, que estava inicialmente previsto para abril, mas foi suspenso devido à morte do papa Francisco, em julho de 2024.

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo nasceu em 1991, em Londres, mas viveu a maior parte da vida em Milão, na Itália. Faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante. Mesmo jovem, tornou-se conhecido por sua vida de fé, caridade e uso da tecnologia para evangelização.

Católico devoto, Carlo criou um site dedicado a catalogar milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Por isso, passou a ser chamado de “padroeiro da internet”. Desde pequeno, distribuía alimentos e roupas a pessoas em situação de rua e ajudava colegas com dificuldades nos estudos.

“Ele ajudava as crianças que tinham dificuldades nos estudos, que eram vítima de bullying, fazia apostolado com os velhos, com os doentes, com os deficientes, servia em cozinhas comunitárias, dedicava-se ao ensino do catecismo,” contou a mãe Antonia Salzan, em entrevista ao Fantástico.

Para que um beato seja canonizado, a Igreja Católica exige o reconhecimento de dois milagres realizados por intercessão do candidato. No caso de Carlo Acutis, os dois já foram oficialmente validados pelo Vaticano.

O corpo do jovem está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, na Itália. (Foto: Reprodução/Vatican News)

Milagre no Brasil

O primeiro milagre atribuído a Carlo ocorreu no Brasil, em Campo Grande (MS). Em 2010, o garoto Matheus Vianna, então debilitado por uma doença congênita rara chamada pâncreas anular, tocou em uma vestimenta com sangue de Carlo durante uma missa celebrada na Paróquia São Sebastião. Pouco tempo depois, ele foi considerado curado.

“O garoto estava raquítico e tinha problemas sérios de saúde. Logo após tocar a vestimenta, ele foi curado”, declarou o padre Marcelo Tenório, responsável por levar a vestimenta para o altar na época. Esse milagre foi reconhecido pelo Vaticano em 2020 e permitiu a beatificação de Carlo Acutis.