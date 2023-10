Padroeiro da internet: conheça a história de Carlo Acutis, o 'santo blogueiro'

A história do "santo blogueiro" está viralizando nas redes sociais e já soma mais de 2 milhões de visualizações. Por meio de vídeo, a influenciadora Camilla Lecciolli comentou sobre Carlo Acutis, que morreu de leucemia aos 15 anos e foi beatificado pela Igreja Católica. As imagens chamaram atenção por apresentar o "padroeiro da internet" e mostrar que o corpo está exposto em um santuário na Itália.

Nascido em Londres, em 1991, Carlo viveu a maior parte da vida em Milão, onde cresceu como um jovem católico devoto da Virgem Maria. Apaixonado por tecnologia, ele criou um site dedicado a catalogar os milagres realizados pelos santos da Igreja Católica. Logo depois, ele ficou conhecido como "padroeiro da internet". Assista ao vídeo!

Paixão por tecnologia e morte

Além de catalogar os milagres, o site criado por Carlo também tinha o objetivo de evangelizar, compartilhando a mensagem da fé católica com um público. "Ele era um especialista em computação, lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados, mas colocava seu dom a serviço dos outros e o usava para ajudar seus amigos", contou a mãe de Carlo, Antonia Acutis, à agência de notícias católica ACI.

A vida de Carlo foi interrompida prematuramente após diagnóstico de leucemia. Em 12 de outubro de 2006, o mesmo dia em que a Igreja Católica celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Carlo Acutis faleceu, aos 15 anos de idade. Se ainda estivesse vivo, Carlo estaria com 32 anos este ano.

Milagre e a relação com o Brasil

Carlo nunca esteve fisicamente no Brasil, mas o país tem um papel importante na história. Após sua morte, o padre Marcelo Tenório, da Paróquia de São Sebastião em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS), começou a realizar uma missa anual em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, exibindo uma roupa que se acreditava conter o sangue do jovem Carlo.

Durante uma dessas celebrações, em 2010, um menino doente foi trazido até a paróquia e, segundo relatos da família, ele foi milagrosamente curado após tocar no sangue de Carlo Acutis. Em entrevista ao G1, o padre Marcelo Tenório contou sobre o menino que recebeu o milagre. "A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois", disse.

Beato da Igreja Católica

O corpo do jovem está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, na Itália. (Reprodução/Vatican News)

Em 2020, Carlo Acutis foi beatificado pelo Papa Francisco, tornando-se oficialmente um beato da Igreja Católica. A beatificação foi resultado do reconhecimento de um milagre atribuído a ele pelo Vaticano. Carlo também se tornou o primeiro beato de calça jeans e tênis.

Atualmente, o corpo está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, na Itália, e encontra-se em perfeito estado de conservação. Muitos especulam que seu rosto nunca tenha se decomposto. O Vaticano diz que seus restos mortais foram "recompostos", mas sem dar detalhes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)