Santuário realiza três dias de oração para beatificação de Isabel Cristina

O Santuário da Piedade, em Barbacena, Minas Gerais, realiza três dias de oração em homenagem e preparação para a beatificação de Isabel Cristina. A jovem mineira foi assassinada em 1982 quando tinha 20 anos, por um homem que montava um guarda-roupas na casa dela.

O tríduo preparatório será entre quarta (7) e sexta-feira (9). Ela teve o martírio reconhecido pelo Papa Francisco em outubro de 2020, mas, devido à pandemia, a solenidade foi adiada por dois anos, e está marcada para o próximo dia 10 de dezembro.

Isabel Cristina Mrad Campos nasceu em 29 de julho de 1962, em Barbacena. Filha de José Mendes Campos e Helena Mrad Campos, ela se mudou para Juiz de Fora em 1982, para fazer um curso pré-vestibular para medicina.

No dia 1º de setembro do mesmo ano, um homem contratado para montar um guarda-roupa no apartamento onde ela morava com o irmão, tentou violentá-la. Isabel enfrentou à violência, mas foi golpeada por uma cadeira na cabeça, amarrada, amordaçada e teve as roupas rasgadas. Como resistiu ao estupro, ela foi morta com 15 facadas, aos 20 anos.

Conforme a Arquidiocese de Mariana, Isabel tinha uma vida normal, estudava, namorava e participava de festas, mas tinha uma vida de oração, era dedicada à Igreja Católica e sonhava em ser pediatra para ajudar crianças carentes.

A forma como foi morta, mas sobretudo como viveu, motivou um grupo de pessoas a entrar com o pedido do processo para a beatificação da mineira.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)