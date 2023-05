Surfista brasileiro poderá ser beatificado pelo Vaticano; Guido Schäffer se tornou 'venerável'

O surfista brasileiro, médico e seminarista Guido Schäffer falecido em 2009 se tornou "Venerável" no sábado (20), por meio da promulgação do Decreto do Dicastério das Causas dos Santos, pelo Vaticano. Esta é a etapa que antecipa a beatificação e foi concedida em reconhecimento às virtudes do jovem.

O padre Abner Nascimento, teólogo e professor da Faculdade Católica de Fortaleza (CE), esclareceu as razões da titulação. “A promulgação é importante porque assim a Igreja Católica estabelece um modelo de santidade para a juventude. É um modelo acessível, já que Guido viveu uma vida comum, sem realizar feitos extraordinários. Mas ele tinha a vida devota na fé, e essa é a diferença”, explicou.

“Infelizmente, a nossa juventude está sendo cada vez mais afetada pelo álcool e outras drogas, e isso os deixa sem norte. A história de Guido Schäffer deve servir de exemplo não só para os jovens, mas para a família, que é a base de tudo, por meio dos ensinamentos de fraternidade e ética”, completou o padre Abner Nascimento.

Caso Guido seja beatificado, estará mais próximo da canonização, que dentro das regras da igreja católica, formaliza a pessoa como santa.

Conheça a história de Guido Schäffer

Guido Schäffer se tornou venerável porque sua história de vida conduzia com os preceitos do catolicismo. Ele nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro e se graduou em medicina. Atuou nos cuidados de pacientes vivendo com HIV e em comunidades de vulnerabilidade social. Em 2009, aos 34 anos, estava em seus últimos meses de seminário para se tornar padre. No entanto, sofreu um acidente. Uma prancha atingiu sua cabeça enquanto surfava, perdeu a consciência e se afogou. Desde então, milagres e curas são atribuídos a Guido e, por isso, seu processo de beatificação e canonização tramita desde 2015 no Vaticano.

Confira a postagem compartilhada no Instagram que leva seu nome e atualiza as etapas do processo: