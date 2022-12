Beata brasileira Isabel Cristina é lembrada pelo Papa Francisco

Beatificada no último sábado (10), em cerimônia realizada na cidade de Barbacena (MG), a brasileira Isabel Cristina foi mencionada pelo Papa Francisco neste domingo (11), após a oração do Angelus, no Vaticano.

Isabel Cristina foi morta em 1982, aos 20 anos, ao tentar se defender de uma violência sexual. Um homem que fazia um serviço em sua casa tentou estuprá-la, mas ela reagiu e acabou esfaqueada e agredida até a morte.

O pontífice pediu que o público presente à Santa Sé aplaudisse a brasileira. “Que seu exemplo heróico inspire especialmente os jovens a darem testemunho generoso de sua fé e de sua adesão ao Evangelho. Um aplauso à nova Beata!”, declarou.

Processo de beatificação

A solicitação para beatificação de Isabel Cristina foi aceita por Roma em janeiro de 2001 e ela recebeu do Vaticano o título de Serva de Deus. Durante o processo, foram ouvidas quase 60 pessoas por autoridades da Igreja, que também coletaram diversos documentos.

O processo de beatificação de Isabel Cristina foi encerrado após oito anos, na fase arquidiocesana, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté (MG). Apenas treze anos depois, em 2021, o Papa Francisco reconheceu o martírio da Serva de Deus.

A celebração solene realizada no sábado formalizou a beatificação de Isabel, como forma de resposta contra o feminicídio. Seus restos mortais foram transportados da Capela dos Sagrados Corações de Jesus e Maria para o Canto do Te Deum neste domingo.