Mãe relata que bebê indígena nasceu com 6 kg: 'Não estava esperando'

O grande Regis precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Victoria Rodrigues
fonte

A criança nasceu com 6 kg e 58 centímetros no Hospital Regional de Miracema. (Foto: Simone Simikidi Xerente/ Arquivo Pessoal)

O nascimento de um bebê indígena surpreendeu diversos seguidores nas mídias sociais após a mãe, Simone Simikidi Xerente, relatar que a criança veio ao mundo com 6 kg, por meio de um parto cesariano. A mãe precisou ir ao Hospital Regional de Miracema, nesta terça-feria (7), para dar à luz ao pequeno e tão esperado Regis, mas comentou que não esperava que o seu filho fosse nascer tão gigante.

Em entrevista ao portal G1, Simone contou como ocorreu o momento do nascimento da criança. “Graças a Deus foi um parto cesáreo e tranquilo. Na última ultrassom, feita um mês antes dele nascer, estava com 4,2 kg. O médico disse que seria um bebê gigante, mas ficamos surpresos com o tamanho e peso dele na hora do parto, foi motivo de alegria quando vimos”, revelou Simone Simikidi Xerente.

Ainda durante a gestação, a mãe estava planejando fazer uma laqueadura após o parto de Regis, porém os planos tiveram que ser modificados por conta do tamanho da criança que já estava com 4,2 kg segundo a última ultrassonografia. “Na verdade, não estava esperando tudo isso, mas fiquei bastante surpresa e feliz demais. As roupinhas não vão servir nenhuma, vou ter que comprar outras”, disse.

Nascimento de Regis

Após Simone dar à luz ao filho, que estava pesando exatos 6 kg e 58 centímetros, ele teve que ser imediatamente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Palmas, no Tocantins. A internação foi inevitável porque o bebê chegou a ingerir mecônio (um tipo de líquido amniótico) ao final do parto.

Além de revelar detalhes sobre o nascimento do bebê, a mãe ainda contou que ele é o sexto filho dela e que o nome foi escolhido em homenagem ao seu próprio marido, que também se chama Regis. "Meu marido ficou bastante emocionado e feliz demais com a surpresa, foi motivo de alegria na hora do parto. Tenho apenas que agradecer a Deus e a todos que têm me acompanhado em orações", finalizou Simone.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Brasil
.
