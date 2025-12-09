Homem suspeito de atear fogo em ex-namorada se entrega, presta depoimento e é liberado

O suspeito de atear fogo na ex-namorada em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, se apresentou à Polícia Civil na última segunda-feira (8/12). O jovem Kauê Magalhães Justino, de 19 anos, é investigado por tentativa de feminicídio contra a professora Luana Leal Silva Rocha, de 26 anos, que teve 60% do corpo queimado após o ataque.

A apresentação ocorreu na Delegacia Regional de Três Corações. O suspeito chegou acompanhado dos pais e de um advogado, permaneceu na sala do delegado por menos de 20 minutos e optou por ficar em silêncio durante o interrogatório. Sem flagrante e sem mandado de prisão preventiva, ele foi liberado e vai responder ao inquérito em liberdade.

A tentativa de homicídio aconteceu na sexta-feira (5/12). Segundo o boletim de ocorrência, a professora foi atacada dentro da própria casa, onde o suspeito teria jogado gasolina e ateado fogo em seu corpo. Mesmo em chamas, ela conseguiu apagar o fogo no chuveiro e pedir ajuda a uma pessoa que passava pela rua.

Luana está internada em estado grave na Santa Casa de Poços de Caldas. Segundo a unidade, ela permanece intubada, sedada e em uso de vasopressores na UTI.

A perícia encontrou no local um galão com líquido inflamável, além de vestígios de tecido, fios de cabelo e marcas de queimadura no piso e nas paredes do banheiro.

De acordo com o delegado Luciano Teobaldo, responsável pelo caso, a condição de responder em liberdade pode mudar conforme novas provas forem reunidas durante a investigação.