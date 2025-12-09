Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem suspeito de atear fogo em ex-namorada se entrega, presta depoimento e é liberado

Vítima, de 26 anos, teve 60% do corpo queimado e segue internada em estado grave; suspeito ficou em silêncio durante o interrogatório

Hannah Franco
fonte

Suspeito de tentativa de feminicídio em São Tomé das Letras se apresenta à polícia, mas não é preso (Divulgação)

O suspeito de atear fogo na ex-namorada em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, se apresentou à Polícia Civil na última segunda-feira (8/12). O jovem Kauê Magalhães Justino, de 19 anos, é investigado por tentativa de feminicídio contra a professora Luana Leal Silva Rocha, de 26 anos, que teve 60% do corpo queimado após o ataque.

A apresentação ocorreu na Delegacia Regional de Três Corações. O suspeito chegou acompanhado dos pais e de um advogado, permaneceu na sala do delegado por menos de 20 minutos e optou por ficar em silêncio durante o interrogatório. Sem flagrante e sem mandado de prisão preventiva, ele foi liberado e vai responder ao inquérito em liberdade.

VEJA MAIS

image Mulher é morta a facadas na frente dos três filhos em Duque de Caxias, no Rio
O ex-marido da vítima é apontado como o principal suspeito do assassinato.

image Mãe de influenciadora é morta, tem rosto desfigurado e olhos perfurados pelo ex-companheiro
A investigação continua em andamento para esclarecer todos os fatos.

A tentativa de homicídio aconteceu na sexta-feira (5/12). Segundo o boletim de ocorrência, a professora foi atacada dentro da própria casa, onde o suspeito teria jogado gasolina e ateado fogo em seu corpo. Mesmo em chamas, ela conseguiu apagar o fogo no chuveiro e pedir ajuda a uma pessoa que passava pela rua.

Luana está internada em estado grave na Santa Casa de Poços de Caldas. Segundo a unidade, ela permanece intubada, sedada e em uso de vasopressores na UTI.

A perícia encontrou no local um galão com líquido inflamável, além de vestígios de tecido, fios de cabelo e marcas de queimadura no piso e nas paredes do banheiro.

De acordo com o delegado Luciano Teobaldo, responsável pelo caso, a condição de responder em liberdade pode mudar conforme novas provas forem reunidas durante a investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de feminicídio

Minas Gerais

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Política

Entenda o motivo da retirada do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) à força da Mesa da Câmara

Tumulto aconteceu antes da sessão que votou o PL da Dosimetria, que reduz a pena de Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe

09.12.25 21h16

Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

09.12.25 15h23

Brasil

Brasileiro criador do 'Aedes' que bloqueia dengue é eleito pela Nature

Luciano Moreira entrou na lista dos cientistas mais influentes de 2025

08.12.25 18h12

CNU 2025

Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis

Resultados preliminares serão divulgados em janeiro

08.12.25 18h05

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Marido é preso suspeito de jogar a esposa do 10º andar

O crime aconteceu no dia 29 de novembro, na Zona Oeste de São Paulo (SP). A mulher morreu

10.12.25 9h49

BRASIL

PL da Dosimetria: entenda o projeto que reduz penas de condenados por tentativa de golpe

O Projeto de Lei foi aprovado na madrugada dessa quarta-feira (10) e é enviada para votação no Senado Federal

10.12.25 8h08

HABILITAÇÃO DIGITAL

CNH do Brasil: o que é, como funciona e como usar o novo aplicativo

Novo sistema substitui o processo tradicional e permite que o candidato acompanhe a habilitação diretamente pelo aplicativo

09.12.25 20h20

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem suspeito de atear fogo em ex-namorada se entrega, presta depoimento e é liberado

Vítima, de 26 anos, teve 60% do corpo queimado e segue internada em estado grave; suspeito ficou em silêncio durante o interrogatório

09.12.25 21h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda