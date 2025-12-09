Mulher é morta a facadas na frente dos três filhos em Duque de Caxias, no Rio

Uma mulher, de 47 anos, foi assassinada a facadas, nesta segunda-feira, 8, na comunidade Sem Terra, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio. Marineusa dos Santos Leite teria sido morta pelo ex-marido na frente dos três filhos.

O principal suspeito do crime é o ex-marido de Marineusa. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e realiza buscas para encontrar o autor do crime.

A Polícia Militar diz que policiais do 15º BPM foram acionados pelo hospital após a vítima chegar ao local. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).