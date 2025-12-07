Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Professora é internada em estado grave após ter 60% do corpo queimado pelo namorado

Polícia Militar investiga o paradeiro do suspeito, que fugiu após o ataque.

O Liberal
fonte

Professora tem 60% do corpo queimado pelo namorado (Divulgação)

Uma professora de 25 anos está internada em estado gravíssimo após sofrer queimaduras que atingiram cerca de 60% do corpo, na tarde de sexta-feira (5/12), no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras (MG). Ela foi identificada como Luana Leal Silva Rocha.

A Polícia Militar investiga a suspeita de que o autor seja o namorado da vítima, de 19 anos, que fugiu após o ataque.

Segundo relato da própria vítima aos policiais, ela discutia com o namorado quando ele pegou um galão de gasolina, despejou o combustível sobre ela e ateou fogo. O caso ocorreu por volta das 15h, dentro da casa onde a jovem mora sozinha.

Mesmo ferida, a professora conseguiu pedir ajuda a moradores da região, que acionaram o posto de saúde local. A enfermeira de plantão chamou a Polícia Militar, que encontrou a vítima consciente, porém com queimaduras profundas pelo corpo.

Professora conseguiu pedir ajuda após agressão

Ainda conforme testemunhos, moradores prestaram os primeiros socorros e acionaram o atendimento de saúde do distrito. A equipe local realizou o encaminhamento inicial da paciente devido à gravidade das lesões.

Vítima teve queimaduras de 2º e 3º graus

Luana Rocha sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus que atingiram cerca de 60% do corpo. Ela foi socorrida inicialmente no distrito e, devido à gravidade, transferida para a UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda