Sócio de academia de luxo é preso em flagrante por 'gato na luz'

A irregularidade foi identificada pela equipe de Segurança Patrimonial da CEEE Equatorial

O Liberal
fonte

(Divulgação)

Um dos sócios de uma academia de alto padrão em Porto Alegre foi preso em flagrante na última segunda-feira (6) por furto de energia elétrica. A irregularidade foi identificada pela equipe de Segurança Patrimonial da CEEE Equatorial, que constatou uma ligação clandestina no imóvel, localizado na avenida Aparício Borges, no bairro Glória.

Após a constatação da fraude, o responsável foi encaminhado à delegacia, onde foi estipulada fiança de R$ 10 mil. Segundo Sidney da Costa, executivo de perdas da CEEE Grupo Equatorial, o furto de energia prejudica diretamente os consumidores regulares, impactando nas tarifas e gerando concorrência desleal no setor. No primeiro semestre de 2025, foram realizadas 149 operações de fiscalização, com 119 prisões. Denúncias podem ser feitas pelo número 0800 721 2333.

