‘Gatos de energia’ geraram 180 mil fraudes na rede elétrica em 2024 no Pará

Um princípio de incêndio próximo aos conjuntos Riacho Doce, no bairro do Guamá, em Belém, repercutiu nas redes sociais na última sexta-feira (17) e acendeu um alerta sobre os perigos associados às ligações clandestinas, conhecidas como ‘gatos de energia’. Segundo a Equatorial Pará, concessionária de energia no estado, mais de 180 mil fraudes foram registradas na rede elétrica em 2024 no Pará, e a Polícia Civil (PC) confirma quase mil boletins de ocorrência registrados pela fraude no ano passado. O doutor em Engenharia Elétrica Raphael Barradas, com experiência em projetos de baixa e média tensão, explica que essa prática, além de criminosa, representa sérios riscos à segurança das instalações elétricas e das pessoas. "Essas ligações normalmente são feitas por pessoas sem qualificação técnica, utilizando materiais não padronizados, como conectores inadequados, e isso deixa a instalação extremamente vulnerável", alerta.

Os riscos vão desde sobrecargas nos cabos até incêndios, que podem ser desencadeados por pontos quentes nas instalações. "Quando você faz uma instalação sem planejamento, sem levar em conta requisitos técnicos como a potência dos equipamentos e o dimensionamento adequado dos cabos, a segurança é comprometida. Ligações improvisadas podem até funcionar, mas é uma questão de tempo até que algo grave aconteça", detalha Barradas. Ele reforça que qualquer alteração ou instalação elétrica deve ser realizada por profissionais qualificados, como engenheiros ou técnicos registrados nos conselhos de classe.

Outro problema destacado pelo especialista é o impacto na rede elétrica e nos equipamentos dos vizinhos.

"A concessionária organiza a rede para atender as demandas comunicadas pelos consumidores. Quando surgem cargas não avisadas, como os 'gatos', a rede pode ficar sobrecarregada, causando oscilações de energia que danificam aparelhos de outros moradores", explica.

Ele também recomenda a manutenção periódica das instalações elétricas, especialmente em cabos com mais de 30 anos de uso, cuja isolação pode estar deteriorada, aumentando o risco de acidentes.

A prática dos ‘gatos’ é impulsionada por desinformação e falta de acesso às políticas públicas disponíveis. "Existem programas, como a Tarifa Social, que oferecem descontos significativos na conta de luz para famílias de baixa renda. Mas as pessoas muitas vezes desconhecem essas opções ou optam por soluções imediatistas, que acabam colocando vidas em risco", pontua Barradas. Ele reforça a importância de buscar orientação diretamente com a concessionária para acessar esses benefícios de forma legal e segura.

De acordo com a Equatorial Energia, o Pará registrou 180.140 fraudes na rede elétrica em 2024, uma leve redução em relação a 2023, quando os números alcançaram 198.923. A empresa informa que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Denúncias podem ser feitas pelo site, aplicativo ou pela Central de Atendimento (0800 091 0196).

Números de ocorrênciais policiais por furto de energia

A Polícia Civil informou ainda que em 2023 registrou um total de 1.042 boletins de ocorrência por furto de energia. Em 2024, esse número foi de 998. Desses totais, foram autuadas 624 pessoas em 2023 e 429 em 2024.

A PC destacou que dependendo da situação, a punição pode variar. Se o suspeito foi autuado por furto de energia, quando a ligação é feita antes de passar pelo medidor, a ação se enquadra no crime de furto, que é punido com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, conforme o artigo 155 do Código Penal. Já se enquadra em estelionato se a ligação é feita para alterar as características do medidor e pagar menos na conta, a ação se enquadra no crime de estelionato, que é punido com pena de reclusão de um a cinco anos e multa, conforme o artigo 171 do Código Penal.

Os perigos dos gatos de energia e como evitá-los

1. Riscos graves

Ligações clandestinas podem causar incêndios, sobrecargas e danos à rede elétrica. Materiais inadequados aumentam a vulnerabilidade das instalações.

2. Consulte profissionais qualificados

Alterações elétricas devem ser realizadas por engenheiros ou técnicos habilitados. Seguir as normas técnicas da ABNT é essencial para a segurança.

3. Manutenção é fundamental

Troque cabos com mais de 30 anos de uso, pois a isolação pode estar comprometida. Avalie periodicamente as instalações elétricas para prevenir acidentes.

4. Denuncie irregularidades

Ligue para a Polícia Civil no 181 ou utilize os canais da concessionária. Denúncias podem ser feitas de forma anônima.

5. Aposte na legalidade

A Tarifa Social e outros programas da concessionária oferecem descontos na conta de luz. Solicite orientação e documentação para acessar esses benefícios.