VÍDEO: Recém-nascido engasga com leite materno e é salvo por PM na rua

Após avaliação, a criança e os pais foram encaminhados ao hospital para continuidade do atendimento

Gabrielle Borges
fonte

Sargento da Polícia Militar rapidamente iniciou a manobra de Heimlich para auxiliar nos primeiros socorros do bebê (Reprodução)

Um recém-nascido foi salvo graças à ação de policiais militares do Distrito Federal (PMDF) que impediram que o bebê morresse após um engasgo. O caso ocorreu na região de Águas Claras, Distrito Federal, na madrugada de segunda-feira (01).

A ocorrência iniciou por volta da 0h30, quando os pais, desesperados, buscaram ajuda da PM que rapidamente iniciou a manobra de Heimlich para auxiliar nos primeiros socorros do bebê

O terceiro-sargento do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão foi chamado e iniciou a manobra de salvamento. Ele conseguiu desobstruir as vias aéreas e restabelecer a respiração da criança. Veja o vídeo do momento:

Veja o vídeo

Na sequência, foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Após avaliação, a criança e os pais foram encaminhados ao Hospital Regional de Taguatinga para continuidade do atendimento médico do bebê.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

