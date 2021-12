VÍDEO: Garçom salva cliente engasgado usando manobra de Heimlich em restaurante

Um garçom salvou a vida de um homem que ficou engasgado enquanto se alimentava em um restaurante. O caso aconteceu na última sexta-feira (26), mas o vídeo só veio à tona esta semana. As imagens da câmera do estabelecimento registraram o momento em que tudo aconteceu. As informações são do Metrópoles.

O cliente, de 38 anos, estava indo de ônibus de Curitiba (PR) a São Paulo (SP) e parou para fazer uma refeição. De repente, ele desmaia enquanto estava ingerindo um alimento e outras pessoas que estavam perto correm para socorrê-lo. As testemunhas relataram que ele não apresentava sinais vitais, característica comum de casos de obstrução das vias aéreas.

Neste momento, um garçom começa a fazer a chamada “manobra de Heimlich” e ajuda o homem a expelir o alimento. Segundos depois, o homem recupera a respiração e a consciência. Veja:

Uma ambulância foi chamada ao local para prestar atendimento e avaliar o quadro do homem, que foi liberado depois. Ele precisou seguir viagem em outro ônibus coletivo.

Saiba como agir em casos semelhantes

A manobra de primeiros socorros consiste, basicamente, em pressionar o diafragma da vítima causando uma tosse forçada, fazendo com que o objeto que esteja impedindo a respiração seja expelido. Para isso, os seguintes passos devem ser seguidos:

- Posicionar-se atrás da vítima e envolvê-la com os braços;

​- Colocar as mãos em punho contra a "boca do estômago" da pessoa, entre o umbigo e a caixa toráxica;

​- Puxar ambas as mãos para dentro e para cima, simulando o movimento de erguer a pessoa do chão.