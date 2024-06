VÍDEO: Influenciadora Clara Maia utiliza 'manobra de Heimlich' para salvar filho bebê engasgado

Na tarde desta quarta-feira (6), a influenciadora Clara Maia e seu esposo, André Coelho, ex-participantes do reality show "De Férias com o Ex Brasil", viveram momentos de aflição ao socorrerem seu bebê de pouco mais de um mês, José, que engasgou após a amamentação. O incidente foi registrado em vídeo e compartilhado pela própria Clara em suas redes sociais, onde ela aparece realizando a manobra de Heimlich para desengasgar o filho.

As imagens, gravadas pela câmera do quarto do bebê, mostra os momentos angustiantes enquanto Clara tentava desobstruir as vias respiratórias do filho. Em sua postagem, a influenciadora fez um alerta sobre a importância de aprender a manobra de Heimlich, que pode salvar vidas, tanto de crianças quanto de adultos.

"Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de 1h da mamada, mas, graças a Deus, consegui ter o sangue frio pra fazer o que precisava ser feito", escreveu Clara em suas redes sociais. "Eu sempre falo isso e vou deixar registrado aqui, primeiros socorros deveriam ser matéria no colégio!!! Deveríamos crescer sabendo, essa manobra salva vidas!!! Hoje foi a do José, mas poderia ser qualquer outro bebê ou pessoa", alertou.

A influenciadora também revelou em seus stories que, um dia antes do incidente, havia enviado o vídeo da manobra de Heimlich para uma amiga e, por isso, estava com o método "fresco" em sua memória. O método de desengasgo é uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar expulsar o alimento ou corpo estranho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)