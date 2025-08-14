Manobra de Heimlich: veja como fazer técnica que salva pessoas de engasgo

A manobra de Heimlich consiste em uma espécie de força aplicada na região abdominal e deve ser utilizada em casos de engasgo total das vias respiratórias, segundo o soldado Douglas Monteiro, do Grupamento de Socorro e Emergência (GSE) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA). É uma técnica essencial de primeiros socorros que todo ser humano deve conhecer para salvar vidas. Na última quinta-feira (7), viralizou nas redes sociais um jovem salvando o primo, de 13 anos, de um engasgo ao aplicar a manobra de Heimlich, em Fortaleza.

Inventada pelo médico estadunidense Henry Heimlich, em 1974, a manobra é uma compressão abdominal e pode ser aplicada por qualquer pessoa, seja profissional da saúde ou não.

Ela deve ser utilizada em casos de engasgo graves, quando há obstrução total das vias respiratórias, caracterizada pelo fato de a pessoa não conseguir falar, tossir ou realizar ato similar.

Em situação de engasgo parcial, quando a pessoa consegue chorar, falar e tossir, por exemplo, não é aconselhado realizar a manobra, segundo o soldado Douglas Monteiro. Nesses casos, é indicado acalmar a pessoa e estimulá-la a tossir o corpo estranho que bloqueia as passagens aéreas superiores.

Como fazer a Manobra de Heimlich em adultos, crianças e bebês?

A técnica utilizada na manobra varia de acordo com a idade da vítima, sofrendo adaptações. Confira o passo a passo:

Adultos

Posicione-se por trás da vítima, com uma perna entre as pernas da pessoa engasgada. Ajuste sua altura à da vítima. Enlace os braços ao redor da região abdominal da vítima. Identifique o umbigo da vítima. Coloque a mão não dominante fechada em cima do umbigo. Faça compressão com a mão dominante sobre a mão não dominante, em um movimento de “J”, fazendo força para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima.

No caso de pessoas gestantes, a técnica será realizada com uma diferença: as mãos do aplicador fazem a compressão na região torácica, e não na abdominal.

A técnica deve ser aplicado em casos de engasgo total da vítima (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Crianças

Para crianças, usam-se os mesmos passos da aplicação em adultos, mas é necessário ajustar a altura do aplicador à da criança. Por exemplo, se o aplicador for adulto, pode ficar de joelhos para se adequar à altura da vítima.

Bebês

Coloque o bebê de bruços sobre a perna ou em cima do braço. Vire a cabeça dele para baixo e segure a boca até ficar meio aberta. Faça cinco compressões firmes na região do meio das costas. Vire a criança de barriga para cima. Se ela continuar com dificuldades para respirar, faça cinco compressões torácicas, colocando dois dedos entre os mamilos e empurrando contra o tórax da criança por cinco vezes.

Caso a vítima esteja sozinha

Se a pessoa estiver com engasgo total e não tiver ninguém para ajudá-la, é possível adaptar a manobra de Heimlich para este caso. Confira como fazer:

Procure um móvel com uma base firme, como uma cadeira. Posicione-se atrás do móvel. Pressione a região do umbigo contra o móvel para provocar uma tosse e expelir o objeto.

O que fazer depois da aplicação da manobra de Heimlich?

Após a aplicação da manobra, a vítima deve procurar atendimento médico para checar seu estado clínico. “Depois que o corpo estranho é expelido, é recomendado que ela procure uma unidade de saúde para ver se teve outra complicação”, explica o soldado Douglas Monteiro.

Adolescente salva primo com manobra de Heimlich, em Fortaleza

Na última quinta-feira (7), em Fortaleza, Igor Vasconcelos, de 13 anos, conversava com o primo, Silas, de 14 anos, quando se engasgou com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes, na cozinha de casa. Diante disso, com o jovem quase sem fôlego, Silas aplicou a manobra de Heimlich, e o primo conseguiu expelir o líquido e passou a respirar com menos dificuldade. Na mesma noite do caso, a família levou Igor ao hospital. Ele passou a tomar um medicamento para aliviar a dor e não ficou com nenhuma sequela.