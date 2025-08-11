Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Adolescente de 14 anos salva a vida de primo engasgado com manobra específica

A família levou o adolescente para um hospital de rede privada e não ficou com nenhuma outra sequela após o episódio

Gabrielle Borges
fonte

Sozinho com o primo na cozinha, Silas resolveu aplicar a manobra de Heimlich. Momentos depois, Igor conseguiu expelir um pouco do líquido e passou a respirar com menos dificuldade. (Reprodução)

Um momento de diversão entre família quase terminou em uma tragédia. Igor Vasconcelos, de 13 anos, conversava de forma descontraída com o primo um ano mais velho, Silas, de 14 anos, na sala do apartamento da família em Fortaleza, quando Igor, que ria de algo engraçado dito pelo primo, acabou se engasgando com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes.

Ao ver Igor começando a se engasgar, Silas disse ter pensado que a situação seria uma brincadeira do primo mais novo. No apartamento estavam Lione Vasconcelos, de 46 anos, mãe de Igor, e Joana, mãe de Silas.

Igor chegou quase sem fôlego e tossindo bastante perto da pia da cozinha. No local, estava a tia dele, Joana, que organizava o local após o jantar. Ao ver a situação, ela tentou bater nas costas do jovem e fez com que ele levantasse os braços, mas a ação não teve sucesso e fez com que o desespero aumentasse.

Durante o momento de agonia, Joana orientou o filho (Silas) a buscar ajuda na casa do vizinho, que é médico. Quando o jovem voltou para o apartamento, Joana também saiu para bater na porta do vizinho.

Sozinho com o primo na cozinha, Silas resolveu aplicar a manobra de Heimlich. Momentos depois, Igor conseguiu expelir um pouco do líquido e passou a respirar com menos dificuldade. Como mostra o vídeo abaixo

Veja o vídeo

O adolescente tinha aprendido a técnica de salvamento com o irmão mais velho. Na mesma noite, a família levou o adolescente para um hospital particular. Igor ainda relatava muita dor na garganta e no peito. Ele não ficou com nenhuma outra sequela após o engasgo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

