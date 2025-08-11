VÍDEO: Adolescente de 14 anos salva a vida de primo engasgado com manobra específica

Um momento de diversão entre família quase terminou em uma tragédia. Igor Vasconcelos, de 13 anos, conversava de forma descontraída com o primo um ano mais velho, Silas, de 14 anos, na sala do apartamento da família em Fortaleza, quando Igor, que ria de algo engraçado dito pelo primo, acabou se engasgando com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes.

Ao ver Igor começando a se engasgar, Silas disse ter pensado que a situação seria uma brincadeira do primo mais novo. No apartamento estavam Lione Vasconcelos, de 46 anos, mãe de Igor, e Joana, mãe de Silas.

Igor chegou quase sem fôlego e tossindo bastante perto da pia da cozinha. No local, estava a tia dele, Joana, que organizava o local após o jantar. Ao ver a situação, ela tentou bater nas costas do jovem e fez com que ele levantasse os braços, mas a ação não teve sucesso e fez com que o desespero aumentasse.

Durante o momento de agonia, Joana orientou o filho (Silas) a buscar ajuda na casa do vizinho, que é médico. Quando o jovem voltou para o apartamento, Joana também saiu para bater na porta do vizinho.

Sozinho com o primo na cozinha, Silas resolveu aplicar a manobra de Heimlich. Momentos depois, Igor conseguiu expelir um pouco do líquido e passou a respirar com menos dificuldade. Como mostra o vídeo abaixo

O adolescente tinha aprendido a técnica de salvamento com o irmão mais velho. Na mesma noite, a família levou o adolescente para um hospital particular. Igor ainda relatava muita dor na garganta e no peito. Ele não ficou com nenhuma outra sequela após o engasgo.

