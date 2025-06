Mulher se engasga durante 'Desafio da Paçoca' em festa junina e é internada em estado grave

Uma mulher de 38 anos foi internada em estado grave após se engasgar com paçocas durante um desafio em uma quermesse realizada no último sábado (14), em Mongaguá, no litoral de São Paulo. A prova fazia parte da programação da 9ª edição da Quermesse do Itaóca, tradicional festa junina da cidade, e prometia R$ 200 ao participante que conseguisse comer cinco paçocas em até 30 segundos — sem beber água.

Segundo testemunhas, a mulher teve as vias respiratórias bloqueadas durante a tentativa e desmaiou no local. Frequentadores e organizadores tentaram realizar massagens e manobras para desengasgá-la antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi encaminhada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agenor de Campos e, no dia seguinte, transferida para o Hospital Regional de Itanhaém, onde permanece internada. Segundo a última atualização divulgada pela organização do evento, o estado de saúde dela é estável, consciente e sob observação.

A direção da Quermesse do Itaóca informou, em nota publicada nas redes sociais, que o “Desafio da Paçoca” era uma das atrações independentes da festa e não possui vínculo com a Prefeitura de Mongaguá.

“A participante aderiu ao desafio de forma espontânea e consciente das regras”, diz a nota. A organização também afirmou estar prestando apoio integral à vítima e à família.

Ainda segundo o comunicado, em outras ocasiões, o desafio foi realizado com sucesso. A organização citou que, na semana anterior, uma participante completou a prova “sem apresentar qualquer problema”, dentro dos 28 segundos permitidos.