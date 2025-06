Padre Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano após confusão com gerente em cafeteria

Nos últimos dias, repercutiu nas mídias sociais a notícia de que o padre Fábio de Melo e o ex-gerente de uma cafeteria Havanna, Jair José Aguiar da Rosa, haviam discutido no estabelecimento, que fica localizado na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Após toda a repercussão, o religioso chegou a ser denunciado ao Vaticano por um bispo, que registrou a queixa na Congregação para a Doutrina da Fé.

Denúncia ao Vaticano

De acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, o bispo de Santa Catarina relatou que o motivo da denúncia foi que o padre Fábio de Melo não teve uma atitude cristã com o funcionário durante a confusão. Apesar da denúncia, foi constatado que não há consequências graves contra o religioso, porém o seu registro ficará manchado na congregação.

A Congregação Doutrina da Fé existe desde 1542 e funciona como um tribunal eclesiático para punir os hereges, que para a Igreja Católica são conhecidos como aqueles que professam doutrinas contrárias aos dogmas estabelecidos pela Igreja. Enquanto era papa, Bento XVI foi o chefe da instituição que, até os dias atuais, recebe diversas denúncias sobre o comportamento dos religiosos, o que envolve desvio de dinheiro, casos de pedofilia e até casamentos de padres escondidos.

Relembre a discussão

A confusão aconteceu há cerca de um mês, enquanto o padre estava durante uma visita na cidade e resolveu ir à cafeteria. Lá, o religioso expôs que havia sido destratado quando questionou o valor de um produto que havia sido cobrado a mais do que foi anteriormente anunciado. Segundo padre Fábio, o gerente foi ríspido e não ofereceu nenhuma solução.

Após o episódio, o gerente foi despedido e apareceu no programa "Tá na Hora", do SBT, no dia 29 de maio.“Eu queria que ele explicasse por que fez isso comigo. Porque, como é visto nas câmeras de segurança, em momento algum eu falo com ele. Na verdade, quem questiona sobre esse doce de leite nem é o padre, é um cara 'bombadinho', bem fortinho, de regatinha vermelha. Ninguém chamou o padre. Não falei com ele nem ele falou comigo”, disse Jair José Rosa durante a exibição.

Em nota enviada ao programa, o religioso se pronunciou sobre o caso. “Se, em algum momento, minha postura, minha fala ou minha presença causaram dor a alguém, quero aqui reafirmar, com humildade: estendo a mão não para julgar, mas para acolher; não para me eximir, mas para dialogar. Porque assim me ensinou Cristo. O amor é sempre a se oferecer e perdoar. Sigo comprometido com minha missão e em paz com a consciência tranquila de quem vive para servir”, explicou padre Fábio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)