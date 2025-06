Vereadora do PT é encontrada morta a facadas no RS

Uma vereadora do município de Formigueiro, na Região Central do Rio Grando do Sul, foi encontrada morta com golpes de faca pelo corpo, na manhã de terça-feira (17/6). Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, era a única mulher entre os nove parlamentares da Câmara Municipal de Formigueiro.

Em entrevista ao G1 do RS, o delegado Antonio Firmino, que investiga o caso, explicou que o corpo foi encontrado caído ao lado do carro da vereadora em uma estrada de terra no interior do município, com diversos golpes de faca na região do tronco e com um corte profundo no pescoço. Como a vereadora participou da sessão da Câmara Municipal na noite de segunda-feira (16/6), a polícia estima que o crime tenha ocorrido durante a madrugada.

"Suspeitamos que as agressões tenham começado dentro do carro, já que há sangue no para-brisas e no banco. Imagino que ela tenha caído ao lado do carro depois", declarou o delegado.

Inicialmente, a possibilidade de latrocínio foi descartada pela polícia, já que todos os pertences da vereadora estavam no carro. O corpo foi encaminhado para Santa Maria, para passar por perícia.