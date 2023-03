Vereadora foi morta pelo namorado, que cometeu suicídio depois, aponta laudo final

A Perícia Forense (Pefoce) e a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, concluíram que as mortes da vereadora Yanny Brena Alencar e de seu namorado, Rickson Pinto Lucena, foram causadas por feminicídio seguido de suicídio.

A presidente da Câmara Municipal e o namorado foram encontrados mortos em casa onde moravam, no dia 3 de março. Yanny era médica e vereadora pelo PL, enquanto Rickson se intitulava como atleta de vaquejada, mas não possuía uma ocupação fixa.

Segundo laudos periciais, a causa da morte foi asfixia e Yanny apresentava ferimentos no pescoço, abdômen e unhas quebradas, indicando luta corporal. Um cabo do aparelho de TV foi usado no crime.

Em depoimento à polícia, uma amiga de Yanny Brena afirmou que ela já havia expressado o desejo de não continuar pagando as despesas de Rickson Pinto. A polícia investigou se a vereadora havia tentado terminar o relacionamento com Rickson dias antes das mortes. A polícia irá divulgar mais detalhes sobre a investigação nesta quinta-feira (23).