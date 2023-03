Laudo nos corpos de vereadora e namorado indicam luta corporal; morte foi por asfixia

Exames feitos pela Perícia Forense (Pefoce) nos corpos da vereadora e presidente da Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto, apontam que houve luta corporal entre os dois. Yanny apresentava ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas, segundo o laudo pericial. A causa da morte do casal foi asfixia.

Até o momento, a principal linha de investigação é feminicídio seguido de suicídio. Uma das suspeitas é de que a vereadora tenha sido vítima de esganadura e depois teve um suicídio forjado com uma corda pelo namorado, que se matou em seguida.

VEJA MAIS

Os corpos foram encontrados na sexta-feira (3), na casa onde eles moravam, em Juazeiro do Norte, no Ceará. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte. Cerca de 20 pessoas já foram ouvidas.

Uma amiga da parlamentar contou à polícia que Yanny demonstrou que não queria mais continuar pagando sozinha as contas do casal. “Yanny relatou que não queria mais ficar pagando as contas de Rickson; que nunca dividia as despesas do casal, ela sempre arcava com tudo”, disse a mulher, em depoimento.