Vereadora candidata à reeleição passa mal, vomita sangue e morre

A vereadora Thais Kelly Ramos da Silva, conhecida como Thais do Duca (Podemos), de 26 anos, morreu após passar mal no município de Varjão, no sul de Goiás.

De acordo com a assessoria da Câmara Municipal, a família informou que Thais começou a se sentir mal, vomitou sangue e foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade Básica de Saúde (UBS) local, mas não sobreviveu e faleceu na última terça-feira (10). A causa da morte ainda não foi divulgada.

O velório da vereadora está sendo realizado na sede da Câmara Municipal, e o sepultamento estava agendado para as 11h desta quarta-feira (11), no Cemitério Abraão Cândido Rezende, em Varjão.

Candidata à reeleição

Thais Ramos, natural de Varjão, foi eleita em 2020 e buscava se reeleger para o cargo de vereadora neste ano.

Em uma postagem nas redes sociais, uma amiga expressou seu pesar: “Era tão dedicada, esforçada e inteligente. Saiba que deixou um legado lindo, uma menina cheia de Deus, tinha tantos projetos. O meu coração chora a sua partida”, publicou.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)