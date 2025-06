Após agressão a criança, homem troca socos com outros pais em festa junina de escola

Um homem de 41 anos está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após agredir uma criança de quatro anos durante uma festa junina realizada em um colégio particular em Vicente Pires, no último domingo (15). Após a agressão, um novo vídeo que circula nas redes sociais mostra o mesmo homem trocando socos com outros pais presentes no evento.

Douglas Filipe Parisio Lima, analista de sistemas, aparece em imagens invadindo o palco onde crianças de três a quatro anos se apresentavam. Ele derruba a criança no chão, aponta o dedo no rosto do menino e o segura pelo pescoço. O ataque teria acontecido após uma briga entre o filho dele e o garoto agredido durante a apresentação.

Segundo relatos, uma policial civil que estava no evento tentou intervir e deu voz de prisão ao suspeito, mas acabou sendo agredida com um tapa no rosto pelo homem. Após a confusão, outros pais tentaram conter Douglas e, em seguida, ele foi cercado e agredido por várias pessoas ao deixar a festa, enquanto estava acompanhado da esposa.

A direção da escola decidiu expulsar o filho do agressor, que também é aluno da instituição. A Polícia Civil investiga o caso para apurar responsabilidades e possíveis medidas legais contra Douglas Filipe.