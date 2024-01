Em acidente, carro capota e deixa três amigas mortas, no Ceará

Três jovens amigas, com idades entre 20 e 22 anos, morreram em um acidente de carro durante uma viagem entre as cidades de Pereiro, no Ceará; e São Miguel, no Rio Grande do Norte, na noite do último domingo (21). As vítimas são Letícia Hellen Freitas, Vitória Cesário e Lowrrana Bessa.

De acordo com testemunhas, as jovens saíram da cidade de São Miguel, no RN, mas o veículo capotou no trajeto, por volta das 22h. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Conforme a Polícia Militar, que fez o primeiro atendimento no local, a motorista "perdeu possivelmente o controle numa curva".

"Chegando ao local, a equipe se deparou com um carro VW Gol, com placa do Rio Grande do Norte, capotado, fora da via e com duas vítimas em óbito. Na ocasião, uma das passageiras havia sido socorrida para unidade hospitalar, mas não resistiu. A motorista tinha 20 anos e as passageiras tinham 20 e 22 anos", disse a Polícia Militar.

Duas morreram no local e uma terceira chegou a ser socorrida, mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora Oliberal.com