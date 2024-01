Médica de 29 anos e três pets morrem após carro capotar em rodovia de São Paulo

A médica Laís Cristina Agostinho Xavier, 29 anos, morreu na manhã da última terça-feira (9), após perder o controle do carro e capotar na Rodovia Marechal Rondon, localizada no município de Presidente Alves, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o veículo que Laís dirigia capotou ao colidir contra uma canaleta de escoamento de água do canteiro central. A médica estava com seus animais de estimação na hora do acidente, dois gatos e um cachorro. Nenhum sobreviveu.

De acordo com a família da jovem, Laís havia saído de Lins com destino a Bauru. Ela atuava no Hospital Estadual (HE), que emitiu uma nota lamentando a morte da médica.

O corpo de Laís será enterrado na manhã desta quarta-feira (10), no Cemitério da Saudade, em Lins.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)