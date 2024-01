Mulher e criança ficam gravemente feridas após colisão entre ônibus e moto na BR-316

Um acidente de trânsito deixou uma criança e uma mulher gravemente feridas na noite desta terça-feira (9), na rodovia BR-316, em frente ao Terminal Rodoviário de Ananindeua, na Grande Belém. Segundo testemunhas, as vítimas estariam em uma motocicleta, que teria sido atingida em cheio por um ônibus. Não há confirmação se elas faziam uso dos equipamentos de segurança.

Com a força da batida, a criança e a mulher foram arremessadas ao chão. Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que ambas teriam morrido. Entretanto, nenhuma fonte oficial confirmou os óbitos.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), as vítimas foram socorridas “em estado crítico” para um hospital. A unidade de saúde para onde a criança e a mulher foram levadas não foi divulgada. Também não há detalhes sobre o estado de saúde delas e nem mesmo o grau de parentesco. No entanto, acredita-se qu​e sejam mãe e filha.

Vídeos que circulam em grupos de trocas de mensagens mostram as vítimas caídas no asfalto. A criança aparece com o rosto bastante ferido, aparentemente desacordada, ao lado da mulher, que se movimenta com dificuldade.

Dezenas de curiosos acompanharam os desdobramentos do acidente. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e chamaram o socorro médico. A reportagem de O Liberal entrou em contato com as autoridades policiais para checar mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.