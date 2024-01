Homem é flagrado furtando um litro de açaí em loja de Altamira; vídeo

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança, na madrugada do último sábado (6), furtando um litro de açaí de uma loja do bairro Brasília, que fica em Altamira, no sudoeste do Pará. Para não ser identificado, o suspeito usa uma camisa enrolada ao rosto. A polícia não confirmou se ele já foi identificado ou localizado.

Pelas imagens, que foram divulgadas pelo Confirma Notícia, é possível ver o homem se aproximando do freezer, tirando o produto e colocando em um recipiente. Ele chega a mexer em alguns armários antes de retirar a camisa da cabeça, vesti-la e ir embora do estabelecimento. Tudo aconteceu às 3h46.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

