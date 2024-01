Criminosos furtam combustível de caminhões em Moju: ‘Secaram o tanque’

Um caminhoneiro registrou o momento em que descobriu que o veículo teve o combustível furtado em um estacionamento na PA-150, na vila Olho D’água, em Moju, no nordeste paraense. Moradores da área relataram ao portal Moju News que essa não foi a primeira vez que motoristas foram surpreendidos com esse tipo de furto.

“Os caras mexeram no meu tanque. Acho que eles tiraram o óleo, mas acho que não tiraram muito não, porque, de vez em quando, a gente acorda de madrugada para dar uma urinada”, narra o autor do vídeo, enquanto mostra outro caminhão que também teria sido alvo dos criminosos. “Mexeram no carro do cara aqui, parece que secaram o tanque”, denuncia o caminhoneiro.​

A gravação foi compartilhada nas redes sociais no último dia 29. Ainda não há detalhes sobre quando exatamente o crime ocorreu. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Informações que ajudem os trabalhos investigativos da polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).