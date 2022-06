Canal de TV 'ensina' a roubar gasolina em reportagem sobre alta nos preços e viraliza; vídeo

Um canal de TV estatal da Grécia viralizou na sexta-feira (24), após exibir uma reportagem que alertava sobre o furto de gasolina, por conta dos altos preços do combustível. No entanto, o vídeo mostrava o passo a passo de como roubar o líquido. As informações são do Jornal do Commercio.

VEJA MAIS

O repórter Costas Stamou chamou um mecânico para simular a ação de um ladrão de gasolina, para ilustrar a prática. O mecânico usou um tubo plástico e um galão para mostrar como o crime era cometido.

O jornalista chegou a dizer que o processo "não era algo muito complicado". "Nem precisa de um tubo especial, até uma mangueira da varanda serve", disse, ao vivo.

Nas redes sociais, a reportagem foi vista como um estímulo à prática. Alguns internautas apontaram que a TV estatal estaria ensinando a furtar o combustível. "Estou esperando a próxima lição sobre como invadir um apartamento! E depois para esvaziar contas bancárias!", brincou um internauta.

Na Grécia, o preço médio da gasolina ultrapassa os 2,4 euros (cerca de R$ 13) o galão (que equivale a 4,5 litros).

No Brasil, a situação não é muito diferente. Com o último reajuste da Petrobras, no dia 18 deste mês, o preço da gasolina subiu 5,18%. Em Belém, o preço médio fica em torno de R$ 7,15.