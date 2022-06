ANP faz duas fiscalizações em Belém e interdita oito bombas

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizou fiscalização no mercado de combustíveis em 13 unidades da Federação, incluindo o Pará, em todas as regiões do País de 13 a 23 deste mês.

Nas ações, os fiscais verificaram se as normas da agência – como o atendimento aos padrões de qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos e documentação adequados – estavam sendo cumpridas.

No Pará, entre os dias 20 e 23, os fiscais estiveram em dois transportadores-revendedores-retalhistas (TRRs), duas distribuidoras de GLP e quatro distribuidoras de combustíveis na região metropolitana de Belém. Na ocasião, não foram encontradas irregularidades.

Mas na semana anterior houve atuação de fiscalização em Benevides e Belém, quando a ANP realizou uma ação simultânea em três unidades de uma rede de postos de combustíveis, atendendo a denúncia de fraude metrológica cometida nos fins de semana. Ao todo, foram interditadas oito bombas abastecedoras em três postos desta rede nesta operação.

Além da fiscalização de rotina, a ANP atua em parceria com diversos órgãos públicos. Neste período, houve operações conjuntas com a Polícia Civil de Santa Catarina, Ministério Público do Maranhão e o Procon-SP, entre outros.