Veja o comparativo dos preços da gasolina entre os Estados do Brasil

O preço médio do litro de gasolina vendida no Brasil ficou em R$ 7,232 na última semana, como mostram os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta terça-feira (21).

Segundo os dados, o preço médio mais alto foi verificado na Bahia (R$ 8,990), enquanto o mais baixo foi encontrado em um posto de São Paulo (R$ 6,170).

Entre as 27 unidades federativas, o Pará é o 12° Estado com o menor preço do combustível. No acumulado no ano, o preço da gasolina subiu 9,14% nos postos, enquanto que o diesel aumentou 35,97%. Já o etanol acumula queda de 8,01%, segundo os dados da ANP.

Confira o ranking de preços da gasolina nos Estados

Amapá - R$ 6,443 São Paulo - R$ 6,829 Rio Grande do Sul - R$6,880 Mato Grosso - R$ 6,990 Mato Grosso do Sul - R$ 7,009 Roraima - R$7,034 Paraíba - R$ 7,038 Maranhão - R$ 7,052 Santa Catarina - R$ 7,055 Rondônia - R$7,214 Paraná - R$7,247 Pará - R$ 7,257 Sergipe - R$ 7,270 Alagoas - R$ 7,278 Espírito Santo - R$ 7,297 Amazonas - R$ 7,307 Rio Grande do Norte - R$ 7,368 Ceará - R$ 7,404 Goiás - R$ 7,409 Pernambuco - R$ 7,453 Minas Gerais - R$ 7,460 Tocantins - R$ 7,469 Distrito Federal - R$ 7,523 Acre - R$ 7,602 Rio de Janeiro - R$ 7,770 Piauí - R$ 7,890 Bahia - R$ 8,037

Reajuste

O último reajuste do diesel havia sido em 10 de maio, há 39 dias. Já a gasolina registrou a última alta no preço no dia 11 de março, há 99 dias. Foi o maior período sem reajustes no valor da gasolina em quase dois anos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)