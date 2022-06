Petrobras reajusta preço da gasolina em 5,18% e diesel em 14,2%

A Petrobras anunciou um novo aumento nos combustíveis. O reajuste da gasolina será de 5,18%, com o litro vendido às distribuidoras passando de R$ 3,86 para R$ 4,06. Já o diesel passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, ou seja, ficou 14,2% mais caro. As informações são da CNN e do G1 Nacional.

Na quinta-feira (16), durante uma reunião de emergência do Conselho de Administração, o órgão deu sinal verde para a alta e o anúncio já era esperado para esta sexta-feira.

O valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores.