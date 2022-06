Petrobras deve anunciar nesta sexta-feira novo aumento de combustíveis

Em meio ao impasse com o Governo Federal, a Petrobras deve anunciar, nesta sexta-feira (17), um novo aumento no preço da gasolina e do diesel. A decisão foi aprovada durante reunião de emergência do Conselho de Administração da estatal, convocada pelo presidente do órgão, Márcio Weber, para o feriado desta quinta-feira (16). As informações são do Portal Metrópoles.

De acordo com a estatal, a decisão foi tomada pelo Conselho porque os preços estão abaixo do mercado internacional. A gasolina não sofre reajuste há quase 100 dias, enquanto o diesel teve aumento há 37 dias.

A Associação Brasileira dos Importadores e Combustíveis (Abicom) diz que a defasagem em relação ao combustível no mercado externo é de até 18% no diesel e de 14% na gasolina.

Durante a sua live semanal desta quinta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar os aumentos concedidos pela Petrobras, atacando novamente a estatal e seus diretores, acionistas minoritários.

“Espero que a Petrobras não queira aumentar o diesel e a gasolina nesses dias em que estamos negociando com o Parlamento, com tremenda boa vontade dos parlamentares”, disse o presidente, referindo-se ao corte de impostos sobre diesel e gasolina, que foi aprovado pelas duas Casas.

Geralmente, valores de combustíveis passam por um comitê que tem como integrantes o presidente da companhia, José Mauro Coelho, e os diretores de Finanças e Comercialização e Logística, Rodrigo Araújo e Cláudio Mastella.